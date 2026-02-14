VÍDEO: António Morgado faz o «bis» ao sprint na Figueira da Foz
Ciclista português vence pela segunda vez consecutiva a Figueira Champions Classic
Ciclista português vence pela segunda vez consecutiva a Figueira Champions Classic
Está a ser um início de época verdadeiramente sensacional para António Morgado, que este sábado levou a melhor sobre a concorrência e revalidou o triunfo na Figueira Champions Classic.
Na Figueira da Foz, o ciclista português integrou um grupo restrito de ciclistas que foram juntos até aos últimos dez quilómetros, mas um ataque feroz do atleta da UAE Team Emirates fez com que na roda apenas seguisse Alex Aranburu (Cofidis). Os dois chegaram juntos à linha de meta e António Morgado acabou por ser mais forte.
Uns metros atrás chegou o jovem Pau Martí (NSN Cycling Team), que fechou o pódio desta quarta edição.
António Morgado tem, para já, duas vitórias na temporada, juntando a Figueira Champions Classic ao Trofeo Calviá conquistado a 28 de janeiro, e com uma nota adicional, sendo que ainda não fez pior do que ser oitavo classificado nas restantes provas.
Assista aqui à vitória de António Morgado: