O ciclista francês que tentava estabelecer o recorde mundial de travessia velocipédica euro-asiática, entre Lisboa e Vladivostock, foi libertado na Rússia, após ter sido preso há mais de um mês por «entrada ilegal» na fronteira do extremo-oriente da Federação Russa.

Sofiane Sehili começou por ser multado em 50 mil rublos (530 euros), mas acabou por ficar isento do pagamento dado o tempo que passou em prisão preventiva. De acordo com uma fonte judiciária, o atleta de 44 anos ouviu a decisão do juiz numa «gaiola» de metal reservada aos réus.

Recorde-se que Sofiane Sehili percorreu mais de 200 mil quilómetros de bicicleta e passou por mais de 50 países, desde que partiu de Lisboa, no início de julho. O objetivo era chegar a Vladivostok no início do mês de setembro, mas tal acabou por não ser possível.