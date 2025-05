Caleb Ewan, ciclista australiano, anunciou esta terça-feira o final da carreira, quatro meses depois de assinar pela INEOS, Em causa está um desinteresse pela modalidade.

«Durante os 11 anos da minha carreira, alcancei mais do que alguma vez imaginei ser possível. Desde que me lembro, o meu mundo girava em torno do ciclismo. A rotina intensa, o sacrifício, a busca permanente pela evolução, o desejo de ganhar foram o meu ritmo, a minha identidade. Mas aquilo que era tudo para mim já não o é», referiu o atleta de 30 anos.

O australiano tem no palmarés a conquista de cinco etapas no Tour e no Giro. Pela equipa inglesa venceu na primeira etapa da Semana Internacional Coppi e Bartali e uma etapa na Volta ao País Basco.

Ao longo da carreira, mais propriamente entre 2019 e 2021, Ewan destacou-se como um dos principais sprinters do ciclismo mundial e diz agora adeus ao desporto com 65 vitórias.

«O que vivi nas duas últimas épocas, particularmente na segunda metade de 2024, pesaram na minha relação com a modalidade. Estou feliz por não ter deixado que esse período definisse o final da minha carreira», pode ler-se no comunicado da INEOS.