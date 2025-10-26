Elia Viviani conquistou a medalha de ouro na prova de eliminação dos Campeonatos do Mundo de pista e fechou com chave de ouro a carreira de ciclista.

Aos 36 anos, o italiano arrecadou o terceiro título mundial nesta vertente do ciclismo, após derrotar Campbell Stewart no «sprint» final. Yoeri Havik (Países Baixos) ficou-se pela terceira posição. Recorde-se que Viviani anunciou, há duas semanas, que iria colocar um ponto final na carreira e acabou por não conter a emoção no momento em que cruzou a linha de meta.

Assista aqui à vitória de Elia Viviani:

Durante a carreira, Elia Viviani conseguiu uma vitória em cada uma das três «Grandes Voltas» (França, Itália e Espanha), chegando mesmo a conseguir ficar com a camisola dos pontos na edição de 2018 do Giro, ao serviço da Quick-Step. Além disso, foi Campeão da Europa de estrada, em 2019, superando a concorrência de Yves Lampaert e Pascal Ackermann.

No ciclismo de pista, Viviani venceu por três vezes nos Jogos Olímpicos (medalhas de ouro e bronze no omnium em Tóquio e Rio de Janeiro, assim como a de prata no madison em Paris).