O ciclista Egan Bernal teve alta hospitalar este domingo, após o acidente grave que sofreu no final de janeiro.

«Temos o prazer de informar que hoje o paciente recebeu alta, para continuar o seu processo de reabilitação na nossa instituição em regime ambulatorial», anunciou a clínica da universidade La Sabana.

Vencedor do Tour2019 e do Giro2021, o colombiano colidiu a alta velocidade com um autocarro, durante um treino com os colegas da INEOS, nos arredores de Bogotá, tendo sofrido múltiplas fraturas, além da perfuração dos pulmões, que conduziram a várias intervenções cirúrgicas.

«Quase 20 ossos partidos… 11 costelas. Fémur. Rótula. T5-T6 [vértebras]. Odontoides. Metacarpo. Um polegar. Perdi um dente. Perfuração de ambos os pulmões», tinha escrito o ciclista na quinta-feira no Instagram.

No relatório médico divulgado este domingo, constata-se que Bernal está «pronto para iniciar o seu processo de reabilitação», isto porque o atleta «não tem complicações e todas as suas lesões estão estáveis e em processo de recuperação».

«Quase me matei, mas sabem uma coisa? Agradeço a Deus por me fazer passar por essa prova. Está a ser a corrida mais difícil, mas tive um grupo de excelentes pessoas ao meu redor», confessou Bernal nas redes sociais.