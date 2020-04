A Movistar, equipa espanhola do principal escalão do ciclismo mundial, anunciou que assim que a competição regressar, os seus atletas vão utilizar uma camisola desenhada pelos fãs que será, posteriormente, doada para ajudar os mais desfavorecidos no combate à Covid-19.

A formação do escalão do World Tour, na qual corre o português Nelson Oliveira, comunicou que qualquer adepto poderá desenhar a camisola nas próximas duas semanas.

Uma vez feitas e escolhidas por parte da Movistar, serão, em seguida, autografadas por todos os ciclistas da equipa para depois serem doadas à Cruz Vermelha e à Proteção Civil de Itália.