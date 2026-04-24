O colombiano Cristian Camilo Muñoz, ciclista da Nu Colombia, morreu esta sexta-feira, seis dias depois de ter sofrido uma queda no Tour du Jura, em França.

Segundo as informações da equipa, o ciclista de 30 anos morreu devido a «complicações médicas causadas pelo acidente». Cristian Camilo Muñoz estava hospitalizado em Espanha, onde deu entrada no hospital com uma infeção no joelho esquerdo.

«Depois da queda, Cristian foi atendido inicialmente num centro médico, onde foi assistido a uma ferida no joelho esquerdo. Quando a equipa chegou a Oviedo, Cristian foi novamente avaliado numa clínica, onde o pessoal de saúde detetou uma infeção de difícil tratamento, que requereu nova atenção especializada. Nas últimas horas a sua evolução clínica complicou-se e, apesar de todos os esforço, Cristian morreu na manhã desta sexta-feira », referiu a equipa.