O ciclista francês David Gaudu (Groupama-FDJ) venceu esta segunda-feira a terceira etapa da Volta a Espanha. O dinamarquês Jonas Vingegaard, que tinha vencido a segunda etapa, ficou em terceiro, e segurou a liderança da classificação geral.

David Gaudu cumpriu os 134,6 quilómetros entre San Maurizio Canavese e Ceres, em Itália, com uma duração de 2:59.24 horas. Mads Pedersen (Lidl-Trek) foi segundo e Vingegaard fechou o pódio.

Jonas Vingegaard, campeão da Volta a França em 2022 e 2023, segue na liderança da classificação geral, com o mesmo tempo do segundo, David Gaudu. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) é terceiro a oito segundos e o português João Almeida (UAE Emirates) é 11.º, a 16 segundos.

A quarta etapa da Vuelta decorre esta quarta-feira, nos 206,7 quilómetros que ligam a cidade italiana de Susa a Voiron, cidade francesa.