Delio Fernández, ciclista de 39 anos, foi suspenso preventivamente pela União Ciclista Internacional (UCI).

Em causa está uma anomalia detetada no passaporte biológico do atleta. Este passaporte baseia-se na monitorização de parâmetros biológicos, através de análises ao sangue e à urina, que podem revelar a utilização de substâncias proibidas. No início de abril o ciclista anunciou o abandono do ciclismo profissional.

Delio Fernández conquistou quatro etapas na Volta a Portugal, destaque para a vitória em 2023, numa etapa que terminou no alto da Torre, na serra da estrela. No seu palmarés figura também um terceiro lugar, à geral da Volta a Portugal em 2014, e um quarto lugar em 2015.

Delio Fernández representou equipas como o Boavista, entre 2011 e 2012, a OFM-Quinta da Lixa em 2013 e 2015, e mais recentemente a APHotels&Resorts-Tavira-Farense.