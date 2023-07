O ciclista João Benta foi suspenso por oito anos pela União Ciclista Internacional (UCI) por «uso de métodos proibidos e/ou substâncias proibidas».



A duração da sanção justifica-se pela «reincidência» do corredor português, que já tinha cumprido uma suspensão de três anos devido a um controlo antidoping positivo no início da sua carreira (2010), tendo regressado ao ciclismo em 2015.



De acordo com a lista atualizada pela UCI esta quarta-feira, o ciclista português está suspenso até fevereiro de 2031 e perde os resultados alcançados entre 12 de julho de 2017 e 6 de fevereiro de 2023 enquanto representava Rádio Popular-Boavista (2017-2021) e a Efapel (2022).

João Benta, de 26 anos, já se encontrava suspenso provisoriamente desde fevereiro e tinha anunciado uma interrupção da carreira no arranque desta época, alegando não ter «condições anímicas» para manter o nível dos últimos anos.

Benta, quinto classificado da Volta em 2020 e vencedor do Troféu do Joaquim Agostinho de 2015, foi um dos ciclistas afastados da 83.ª edição da Volta a Portugal depois de a PJ ter realizado buscas, a dois dias do arranque da corrida, no âmbito da operação «Prova Limpa».