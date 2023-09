Não está fácil a vida para Miguel Angel López. Depois de ser suspenso preventivamente, em Julho, pela União Ciclista Internacional, devido a suspeitas de doping, foi raptado e roubado na passada quinta-feira. Os ladrões fugiram com uma carrinha, o seu telemóvel e 800 mil pesos colombianos (cerca de 190 euros).

Três homens retiveram o ciclista colombiano durante três horas na sua quinta em Pesca, relata o jornal El Tiempo. A comandante do Departamento de Polícia de Boyacá diz que «por volta das 22h30, López foi à esquadra de polícia e apresentou uma queixa."

É mais uma etapa em sentido descendente na vida e na carreira de Miguel Angel López – que chegou a ter a alcunha de «Superman» quando corria na Europa e se destacou ao serviço da Astana.

López decidiu regressar à Colômbia e voltou a correr pela Medellín-EPM, depois de ter sido dispensado pela equipa da Cazaquistão, devido às suas ligações à investigação da Operação Ibex, que envolveu o médico espanhol Marcos Maynar, detido em maio passado sob a acusação de crimes contra a saúde pública, tráfico de droga e branqueamento de capitais.

E a verdade é que chegou a vencer provas, incluindo a Volta a San Juan, o título colombiano de contrarrelógio, bem como a Volta à Colômbia - e oito das nove etapas da corrida.

No entanto, está suspenso desde o final de julho, enquanto a investigação ainda decorre, devido à violação das regras antidopagem de uso e posse de uma substância proibida nas semanas anteriores à Volta a Itália do ano passado.

Depois da notícia do rapto e roubo de López, a sua atual equipa publicou uma mensagem de solidariedade no Twitter, onde se manifesta solidária com o corredor e convida «todos os colombianos a juntarem-se em torno do seu ídolo e a dar-lhe todo o apoio de que necessita neste momento». E acrescentam: «estamos contigo, campeão".