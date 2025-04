Tadej Pogacar não venceu o Paris-Roubaix, no último domingo, mas o segundo lugar que conseguiu na edição deste ano permitiu-lhe igualar um feito apenas conseguido... por Eddy Merckx.

Isto porque o esloveno e o belga são os únicos a terem terminado no «top-3» de todos os «Monumentos» (Milano-Sanremo, Volta a Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège e Volta à Lombardia) e «Grandes Voltas» (Volta a Itália, Volta a França e Volta a Espanha), assim como as vitórias nos campeonatos do mundo de estrada.

Tadej Pogačar joins Eddy Merckx as the only two riders in history to:

• Podium at all five Monuments 🪨

• Podium at all three Grand Tours 🩷🟨🔴

• Become world champion 🌈 pic.twitter.com/G49beu9lEn