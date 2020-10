O ciclista português Jóni Brandão (Efapel) venceu, esta quinta-feira, a quarta etapa em linha da edição especial da Volta a Portugal. O corredor de 30 anos foi o mais forte na chegada ao alto da Torre, cumprindo os 148 quilómetros iniciados em Guarda ao fim de 04h19m02s.

Numa chegada marcada por algum nevoeiro, Jóni Brandão desferiu um ataque decisivo nos últimos 150 metros da etapa, desfazendo o quarteto que era ainda composto pelos três primeiros da geral, o camisola amarela Amaro Antunes (W52-FC Porto), Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) e Gustavo Veloso (W52-FC Porto).

Apesar das poucas diferenças na geral, Brandão conseguiu corte de tempo: Frederico, Amaro e Gustavo Veloso, por esta ordem, chegaram a três segundos do corredor da Efapel. António Carvalho, também da Efapel, fechou o top-5 da etapa, a 11 segundos do colega de equipa.

Amaro Antunes continua com 13 segundos de vantagem para Frederico Figueiredo na luta pela camisola amarela e Gustavo Veloso segue a um minuto e 13 segundos do colega de equipa. No top-10, nota para a subida de Jóni Brandão ao quarto lugar, por troca com João Benta, agora quinto. Daniel Freitas, Vicente de Mateos e Ricardo Vilela caíram dos dez primeiros, onde agora constam António Carvalho, Delio Fernández e Cristián Rodríguez, além de João Rodrigues e Alejandro Marque.

A quinta etapa, agendada para esta sexta-feira, liga Oliveira do Hospital a Águeda, na distância de 176,3 quilómetros. Há duas contagens de montanha, a primeira ao quilómetro 32,4 (Celavisa) e a outra ao quilómetro 77 (Espinheira), além de três metas-volante.

CLASSIFICAÇÃO ETAPA:

1.º: Jóni Brandão (Efapel), 04h19m02s

2.º: Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), +00:03s

3º: Amaro Antunes (W52-FC Porto), MT

4.º: Gustavo Veloso (W52-FC Porto), MT

5.º: António Carvalho (Efapel), +00:11s

6.º: João Benta (Rádio Popular-Boavista), +00:13s

7.º: Delio Fernández (Nikko Delpo), +00:17s

8.º: Luís Fernandes (Rádio Popular-Boavista), +00:24s

9.º: João Rodrigues (W52-FC Porto), +00:34s

10.º: Cristián Rodríguez (Caja Rural), MT