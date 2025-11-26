Fernando Gaviria foi condenado a dois meses de prisão com pensa suspensa, após ter sido apanhado a conduzir alcoolizado.

Tudo aconteceu no passado mês de outubro, no Mónaco, e o ciclista colombiano acusou uma taxa de álcool no sangue de 2,40 g/l, um valor muito acima do permitido naquela região. O tribunal condenou ainda o atleta a pagar uma multa de cinco mil euros, além de não poder conduzir no Mónaco durante dois anos.

De acordo com o jornal Nice-Matin, que revela declarações de Florestan Bellinzona, presidente do tribunal, o ciclista estava a «um ou dois copos do coma».

«Apresentava sinais de embriaguez e os agentes mediram uma taxa de 1,18 g/l de ar expirado, ou seja, aproximadamente 2,40 gramas por litro de sangue. Estava a um ou dois copos do coma. É um perigo público», afirmou.

Recorde-se que Fernando Gaviria deixou recentemente a equipa da Movistar, tendo sido anunciado como «reforço» da Caja Rural-Seguros RGA para a temporada de 2026.