Red Bull-Bora traz a Fórmula 1 para o ciclismo: «Vai revolucionar o desporto»
Equipa de Remco Evenepoel e Primoz Roglic quer aplicar tecnologia que permite tornar o fluxo de ar «vísivel» e aumentar a aerodinâmica a um «novo nível científico»
Está dado um passo inédito no ciclismo, com a Red Bull Bora-hansgrohe a aplicar uma tecnologia da Fórmula 1, durante os testes realizados em Inglaterra nas performances dos atletas.
O objetivo passa por tornar «visível» o fluxo do ar e conseguir medir o seu comportamento com um nível de detalhe nunca antes visto. Durante os testes, os ciclistas passaram mais 100 vezes por uma «cortina» verde, de forma a recolher dados sobre a posição, postura e velocidade de cada um.
Florian Lipowitz foi o primeiro atleta profissional a testar o método PIV, no túnel ferroviário (desativado) de Catesby.
Além de contar com a colaboração da fabricante Specialized, a equipa tem intensificado a ligação à Fórmula 1 e junta também a experiência de alguns especialistas associados a Max Verstappen, tetracampeão do mundo.
«Queremos perceber ao certo o que se passa, não apenas se algo é mais rápido ou mais lento. Com este teste, conseguimos finalmente olhar por dentro da superfície da aerodinâmica, tornando visível o que antes não o era no ciclismo. Trazemos a tecnologia da Fórmula 1 para as duas rodas e criamos conhecimento que vai mudar o desporto», afirma Dan Bigham, chefe de engenharia da Red Bull.
Assista ao vídeo de apresentação da nova tecnologia: