Geraint Thomas termina Volta à Grã-Bretanha e despede-se do ciclismo
Prova foi vencida por Romain Grégoire e o português Eulálio ficou em sexto
Geraint Thomas, ciclista da INEOS e vencedor do Tour 2018, fez este domingo a última etapa da carreira e despediu-se do ciclismo ao completar a Volta à Grã-Bretanha.
O ciclista galês despediu-se em grande e antes da etapa percorreu o velódromo ao lado do filho Macsen e teve uma guarda de honra. Na etapa ainda tentou ir para a fuga e foi aplaudido pelos colegas quando passou a meta. Na geral, o ciclista de 39 anos ficou em 80.º lugar.
Quem sorriu na prova foi o francês Romain Grégoire, que ficou em primeiro lugar. O português Afonso Eulálio, da Bahrain Victorious, ficou em sexto na geral. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ficou a dois segundos do líder. Julian Alaphilippe (Tudor) foi terceiro.
