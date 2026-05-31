Giro: Vingegaard entra em grupo restrito, Eulálio conquista a juventude
Dinamarquês tornou-se o oitavo a vencer as três grandes Voltas. Português fechou no sexto lugar
Jonas Vingegaard confirmou este domingo a conquista da 109.ª edição do Giro d'Italia e entrou para um grupo restrito da história do ciclismo mundial. O dinamarquês da Team Visma–Lease a Bike tornou-se o oitavo corredor a vencer as três grandes Voltas, depois dos triunfos anteriores na Tour e na Vuelta.
Aos 29 anos, Vingegaard chegou a Itália como principal favorito e confirmou o estatuto logo na estreia na «corsa rosa», juntando o nome aos de Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome.
Já nas cores lusas, o grande destaque foi Afonso Eulálio. O corredor da Bahrain Victorious fechou a prova num brilhante sexto lugar da classificação geral e conquistou a camisola branca de melhor jovem, repetindo um feito português que tinha sido alcançado por João Almeida em 2023.
Aos 24 anos, o ciclista natural da Figueira da Foz confirmou o salto para a elite internacional. Depois de ter liderado a corrida durante nove etapas, resistiu até ao fim entre os principais candidatos e tornou-se no terceiro português com melhor classificação de sempre no Giro, apenas atrás de João Almeida e de José Azevedo.
A derradeira etapa, com 131 quilómetros e partida e chegada em Rome, foi ganha ao sprint por Jonathan Milan. No pódio final acompanharam Vingegaard o austríaco Felix Gall, segundo classificado, e o australiano Jai Hindley, terceiro.