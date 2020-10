João Almeida não venceu o Giro, apesar de ter vestido a camisola rosa durante 15 dias, mas teve direito a levantar o troféu... durante o voo para casa.

João Correia, empresario do ciclista português, fretou um avião para trazer para casa João Almeida, Rúben Guerreiro e os familiares que foram a Itália. E João Correia também representa Tao Geoghegan Hart, vencedor do Giro, por isso, o ciclista britânico e o troféu que conquistou neste domingo, também viajaram no mesmo voo.

João Almeida posou com o troféu e podemos dizer que lhe assentava bem. Confira nas imagens na galeria associada.