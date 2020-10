João Almeida terminou o Giro D'Itália no quarto lugar da geral. O ciclista português conseguiu subir uma posição na classificação na última etapa, um contrarrelógio concluído em Milão. João Almeida aproveitou para subir uma posição, ultrapassando Pello Bilbao.

No contrarrelógio, o ciclista português foi também quarto. Este domingo, dia final, trouxe mais drama à prova e deu a vitória no Giro a Toa Geoghegan Hart . Hart partiu como segundo da geral, mas venceu o Giro ao ser mais rápido do que Jai Hindley. Wilco Kelderman fechou o pódio.

A Volta a Itália consagrou ainda Ruben Guerreiro como camisola azul e rei da montanha da prova.