Volta a Itália: edição 109 com ligação à Bulgária e fim em Roma
Mais de 3400 quilómetros e variações de 50 mil metros de altitude, com concentração de etapas a Norte
Mais de 3400 quilómetros e variações de 50 mil metros de altitude, com concentração de etapas a Norte
A organização do Giro d’Itália anunciou nesta segunda-feira, em Roma, o programa para a 109.ª edição, a disputar entre 8 e 31 de maio. A prova vai começar na Bulgária, país no qual vão ser realizadas as primeiras três etapas.
De Sul para Norte, a Volta concentra-se no topo de Itália, à boleia das etapas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. A derradeira etapa vai decorrer em Roma, a 31 de maio, concluindo os 3459 quilómetros, com variações de 50 mil metros de altitude.
O britânico Simon Yates participou na apresentação da próxima edição da prova, uma vez conquistou o Giro com as cores da Visma em 2025. Antes, em 2024, foi Tadej Pogacar a subir ao lugar mais alto do pódio.
A Itália não vê um ciclista da “casa” conquistar a Volta desde 2016, quando Vincenzo Nibali elevou a Astana à glória, repetindo o feito de 2013. De notar que os italianos dominaram entre 1997 e 2016, arrecadando o troféu em 15 edições.
🇬🇧 Giro d’Italia 2026: From Bulgaria to Rome, with 50,000 metres of elevation gain 👉 https://t.co/cT1qp7gvDv— Giro d'Italia (@giroditalia) December 1, 2025
.
🇮🇹 Giro d’Italia 2026: dalla Bulgaria a Roma, un percorso esigente con 50.000 metri di dislivello 👉 https://t.co/p64rapXdXP#GirodItalia pic.twitter.com/hbFQ8c0GDI