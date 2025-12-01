A organização do Giro d’Itália anunciou nesta segunda-feira, em Roma, o programa para a 109.ª edição, a disputar entre 8 e 31 de maio. A prova vai começar na Bulgária, país no qual vão ser realizadas as primeiras três etapas.

De Sul para Norte, a Volta concentra-se no topo de Itália, à boleia das etapas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. A derradeira etapa vai decorrer em Roma, a 31 de maio, concluindo os 3459 quilómetros, com variações de 50 mil metros de altitude.

O britânico Simon Yates participou na apresentação da próxima edição da prova, uma vez conquistou o Giro com as cores da Visma em 2025. Antes, em 2024, foi Tadej Pogacar a subir ao lugar mais alto do pódio.

A Itália não vê um ciclista da “casa” conquistar a Volta desde 2016, quando Vincenzo Nibali elevou a Astana à glória, repetindo o feito de 2013. De notar que os italianos dominaram entre 1997 e 2016, arrecadando o troféu em 15 edições.