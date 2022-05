Koen Bouwman foi o vencedor da 19.ª etapa da Volta a Itália, num dia que teve quatro contagens de montanha, a última das quais, de segunda categoria, a coincidir com a meta.

O ciclista neerlandês da Jumbo Visma integrou um grupo de cinco homens em fuga. À entrada para a última curva, dois deles falharam a travagem e a discussão ficou entre ele e o suíço Mauro Schmid, da Quick-Step Alpha Vinyl.

Os favoritos conseguiram anular-se e voltaram, como tem sido hábito a chegaram juntos a quase 4 minutos do vencedor, mas sem consequências para a geral. Richard Carapaz (INEOS) foi oitavo na etapa e conservou a camisola rosa, símbolo do líder, enquanto Jai Hindley (BORA) e Mikel Landa (Bahrain) chegaram logo atrás com o mesmo tempo.

Assim, as distância no pódio mantêm-se inalteradas, com Hindley a três segundos de Carapaz e Landa a 1.15 minutos. João Almeida, recorde-se teve de abandonar o Giro devido a um teste positivo à covid-19 na quinta-feira.

Neste sábado, na penúltima etapa, os ciclistas vão subir acima dos 2 mil metros de altitude e enfrentar algumas das maiores dificuldades da edição deste ano, sendo esperado que os favoritos tentei mexer mais com a corrida na véspera do contrarrelógio que encerra a prova.