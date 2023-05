Davide Bais venceu a sétima etapa da Volta a Itália, que terminou com uma chegada em alto no Gran Sasso d'Italia a mais de 2.100 metros de altitude.

O ciclista italiano da EOLO-Kometa descolou da fuga do dia nos instantes finais e cruzou a meta com nove segundos de vantagem sobre Karel Vacek (Team Corratec - Sella d'Italia) e Simone Petilli (Intermarché), que fechou o pódio a 15 segundos do vencedor.

As expectativas de ataques no grupos dos favoritos não se cumpriram e o norueuguês Andreas Leknessund conseguiu segurar a camisola rosa depois de chegar junto a Remco Evenepoel, Primoz Roglic e João Almeida, que foi oitavo e segue no quarto posto da geral.

Este sábado cumpre-se a 8.ª etapa do Giro: 207 quilómetros de dificuldade média entre Terni e Fossombrone.