A quinta etapa da Volta a Itália ficou marcada por duas quedas de Remco Evenepoel.

A primeira das idas ao asfalto do belga da Soudal-Quick Step aconteceu a mais de 150 quilómetros da meta, após um cão ter-se atravessado na estrada. O campeão do Mundo escapou sem lesões aparentes, mas voltou a cair já na fase final da etapa, quando o pelotão já rolava a alta velocidade e as equipas dos sprinters procuravam o melhor posicionamento.

Apontado pela maioria como o grande favorito à vitória no Giro, Evenepoel cruzou a meta a mais de 4 minutos do vencedor, o australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), mas não perdeu tempo na luta pela geral, uma vez que a queda aconteceu já dentro dos últimos três quilómetros.

A etapa que ligou Atripalda a Salerno, num total de 171 quilómetros, correu-se debaixo de chuva, o que dificultou e muito a vida aos ciclistas e motivou várias quedas, a última nos metros finais entre o ex-campeão do Mundo Mark Cavendish e David Dekker, que ficou mais maltratado.

A classificação geral continua a ser liderada pelo dinamarquês Andreas Leknessund (Team DSM), seguido de Remco Evenepoel a 28 segundos. João Almeida é quarto na geral a 1:00 minutos.