Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) venceu neste domingo ao 'sprint' a terceira etapa da Volta a Itália, com o neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a segurar a liderança da geral individual do Giro.

Cavendish, de 36 anos, conseguiu a 16.ª vitória da carreira no Giro ao cumprir os 201 quilómetros entre Kaposvár e Balatonfüred em 4:56.39 horas, batendo sobre a meta o francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ), segundo, e o colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), terceiro.

Os primeiros postos da geral não sofreram alterações, com Van Der Poel a chegar com o mesmo tempo e a conservar a liderança da geral, com 11 segundos de vantagem para o britânico Simon Yates (BikeExchange-Jayco), segundo, e 16 para o compatriota Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), terceiro. O português João Almeida (UAE Emirates) continua no 11.º lugar, a 29.

Na segunda-feira, o pelotão goza um dia de descanso.