Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) venceu ao sprint, esta quinta-feira, a 12.ª etapa da Volta a Itália.

O ciclista neerlandês cumpriu os 172 quilómetros entre Módena e Viadana em 3:55.40 horas, batendo sobre a meta o compatriota Casper van Uden (Picnic PostNL). No terceiro lugar ficou o britânico Ben Turner (INEOS).

Kooij aproveitou da melhor forma o lançamento do companheiro Wout van Aert. A vitória, num sprint decidido em cima da linha e com vários ciclistas muito próximos, surgiu de um trabalho muito forte do belga, a oferecer as melhores condições possíveis ao neerlandês.

Já o mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) continuar com a camisola rosa. O ciclista de 21 anos lidera a geral com 33 segundos de vantagem para o espanhol Juan Ayuso, que também representa a UAE Emirates e ocupa o segundo lugar. A 1.09 minutos do líder, na terceira posição, está o italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious).

O único português em prova, Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), é 77.º na geral, a mais de uma hora do camisola rosa.

A 13.ª etapa acontece esta sexta-feira, com um percurso de 180 quilómetros, que liga Rovigo a Vicenza, com três contagens de montanha de quarta categoria e uma chegada em subida.