O pelotão da Volta a Itália vai enfrentar nesta sexta-feira as primeiras dificuldades de montanha que podem começar a desenhar diferenças entre os favoritos à geral.

João Almeida, chefe de fila da UAE Team Emirates, anteviu dificuldades para uma sétima etapa que terminará com uma chegada a 2.123 metros de altitude.

«Vai ser o verdadeiro teste para os que estão na luta pela geral, com uma subida bastante longa até à meta», disse em declarações à assessoria da equipa.

«Não diria que é a subida mais difícil, mas vai ser um dia longo com algum frio no fim e de certeza que vai ser duro. Vamos descobrir como estão as pernas, especialmente depois da queda. Espero estar bem», rematou o quarto classificado da geral.

Os ciclistas poderá enfrentar esta sexta-feira temperaturas próximas dos zero graus, sendo certa a presença de muita neve.