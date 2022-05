João Almeida admitiu que precisou de sofrer muito para terminar a nona etapa no grupo da frente, o que lhe permitiu subir do oitavo até ao segundo lugar da geral na Volta a Itália.

«Não me estava a sentir bem durante todo o dia, não sabia se conseguiria acompanhar os da frente. Não sabia se teria pernas. Lutei para não perder muito tempo e acabei feliz. Estou contente porque pude acabar com eles», afirmou o ciclista de 23 anos após ter sido quinto na nona etapa do Giro.

João Almeida chegou a perder o contacto com o grupo da frente por mais do que uma vez na subida final ao Blockhaus, mas conseguiu sempre recuperar e terminou a tirada com o mesmo tempo do vencedor, o australiano Jai Hindley.

«Foi duro no início, sofri, mas foi um bom final. Senti que não estava com as melhores pernas, foi o que foi, tive de sofrer, meter um ritmo inteligente e aguentar», explicou João Almeida, que está agora a 12 segundos do espanhol Juan Pedro López (Trek-Segafredo), que segurou a camisola rosa ao chegar com um atraso de 1:46 minutos.