O ciclista português João Almeida (Decenuninck-QuickStep), afirmou esta sexta-feira, no rescaldo da 13.ª etapa da Volta à Itália (Giro), na qual foi segundo classificado, que o objetivo era ter ganho a tirada de 192 quilómetros que ligou Cervia a Monselice, sendo os seis segundos de bonificação nada mais que um «bónus».

«O objetivo era mesmo vencer a etapa, a bonificação é só um bónus. O grupo ficou muito pequeno nos últimos dez quilómetros, tinha três companheiros de equipa comigo. Tentámos ir para a vitória, porque eu consigo ser rápido nestes sprints de grupo reduzido. A equipa merecia que eu tivesse ganho, mas o Ulissi foi mais rápido», constatou o corredor luso, que aumentou de 34 para 40 os segundos de vantagem para Wilco Kelderman (Sunweb) na liderança da geral.

No sábado, o pelotão tem pela frente o segundo de três contrarrelógios individuais, com a 14.ª etapa entre Conegliano e Valdobbiadene, na distância de 34,1 quilómetros. No primeiro ‘crono’, Almeida foi segundo, apenas atrás do campeão do mundo da especialidade, Filippo Ganna (INEOS), num momento crucial para a atual camisola rosa que o português veste.

A chegada a Valdobbiadene pode ser importante para João Almeida, na tentativa de alargar distâncias antes da montanha dos próximos dias. O líder da geral disse, contudo, que pode ser um contrarrelógio «bom ou mau» para si, por ser «longo» e aponta Vincenzo Nibali, Wilco Kelderman e Brandon McNulty como os homens que podem tirar-lhe tempo.

Ainda assim, João Almeida crê que «40 segundos é uma vantagem grande», que não acredita perder por inteiro no sábado. O pelotão tem de escolher entre trocar, a meio caminho e antes da principal subida, da bicicleta de contrarrelógio para uma normal ou manter. «Vou manter-me na de contrarrelógio, não quero mudar», lançou.