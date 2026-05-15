VÍDEO: Vingegaard vence sétima etapa do Giro, Eulálio segura liderança
Português guarda três minutos sobre o dinamarquês. Vingegaard estreia-se a vencer na Volta a Itália e assume a camisola da montanha
Jonas Vingegaard acelerou a cinco quilómetros da meta e, numa contagem de montanha de segunda categoria, venceu a sétima etapa da Volta a Itália. Nesta sexta-feira, ao cabo de 245 quilómetros entre Formia e Blockhaus – acima dos 2000 metros de altura – o dinamarquês da Team Visma foi seguido pelo austríaco Felix Gall (Decathlon), que terminou a 13 segundos.
O pódio da etapa contou também com o australiano Hindley, da Red Bull, que terminou a um minuto e dois segundos de Vingegaard.
Por sua vez, o português Afonso Eulálio terminou no 15.º lugar, a 2:55 minutos do experiente dinamarquês. Em todo o caso, o corredor da Bahrain mantém a camisola rosa e a liderança do Giro.
«Tentei puxar o máximo que pude, dei tudo de mim. Senti-me no limite, os outros parece que voam», disse Eulálio aos meios oficiais do Giro.
Ao atingir a sua primeira vitória no Giro, Vingegaard tornou-se no 115.º ciclista a vencer etapas nas três maiores voltas (França, Itália e Espanha). Mais importante, o líder da Visma saltou para a liderança da montanha (camisola azul) e para o segundo lugar da classificação geral, a 3:17 minutos de Afonso Eulálio.
Por sua vez, Felix Gall está a 3:34 minutos do português.
E Afonso Eulálio continua a liderar na classificação dos jovens – a camisola branca – com 4:28 minutos sobre o italiano Pellizzari (Red Bull), que nesta sexta-feira ainda desafiou a fuga Vingegaard, mas sem sucesso.
Para este sábado, a oitava etapa guarda uma rota de dificuldade intermédia, de montanha, com 156 quilómetros entre Chieti e Fermo. As subidas mais exigentes começam a 70 quilómetros da meta, com contagens de montanha de terceira e quarta categoria.