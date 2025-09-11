A terceira etapa da Volta à Venezuela, que terminou em Santa Elena de Arenales, acabou de forma caótica depois de uma queda violenta durante o sprint final.

Um agente da polícia, que acompanhava a prova numa mota, parou o veículo e por motivos que ainda estão por apurar, atravessou repentinamente a avenida no momento em que o pelotão passava. A manobra imprudente originou um acidente grave.

Segundo a imprensa local, cinco pessoas ficaram feridas: o polícia responsável pela queda, um elemento do júri da prova e três ciclistas. Todos receberam cuidados imediatos no local, sendo depois encaminhados para o hospital para a realização de exames complementares. Entre os corredores afetados, esteve o português César Martingil (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), que saiu ileso, garantiu a equipa.

No meio da confusão, o vencedor da etapa acabou por ser Leangel Linares, ciclista venezuelano que representa a equipa portuguesa Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua.