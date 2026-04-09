Eddy Merckx, antigo ciclista e pentacampeão do Tour de France, está hospitalizado há uma semana devido a uma infeção no quadril. O problema está relacionado com uma operação realizada em 2024, depois de uma queda de bicicleta.

De acordo com o jornal La Dernière Heure, Eddy Merckx está a ser tratado com antibióticos. Desde a queda em 2024 e depois do AVC sofrido no ano passado, o antigo ciclista de 80 anos já foi submetido a seis cirurgias, incluindo a substituição de uma próteses que havia sido colocada de forma incorreta.

Num breve comunicado, o pentacampeão do Tour de France conta que o tratamento «não está a fazer efeito», revelando-se farto de ser submetido a intervenções cirúrgicas.

«Estava com muita dor e, por isso, fui internado no hospital na segunda-feira passada. Não conseguem encontrar a origem da infeção e, como os antibióticos não estão a fazer efeito, vou voltar a ser operado. Chega desta palhaçada, estou farto», pode ler-se.