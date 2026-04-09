Eddy Merckx volta a ser hospitalizado por infeção
Pentacampeão do Tour, um dos melhores ciclistas da história, tem sido afetado por diversos problemas de saúde nos últimos anos
Pentacampeão do Tour, um dos melhores ciclistas da história, tem sido afetado por diversos problemas de saúde nos últimos anos
Eddy Merckx, antigo ciclista e pentacampeão do Tour de France, está hospitalizado há uma semana devido a uma infeção no quadril. O problema está relacionado com uma operação realizada em 2024, depois de uma queda de bicicleta.
De acordo com o jornal La Dernière Heure, Eddy Merckx está a ser tratado com antibióticos. Desde a queda em 2024 e depois do AVC sofrido no ano passado, o antigo ciclista de 80 anos já foi submetido a seis cirurgias, incluindo a substituição de uma próteses que havia sido colocada de forma incorreta.
Num breve comunicado, o pentacampeão do Tour de France conta que o tratamento «não está a fazer efeito», revelando-se farto de ser submetido a intervenções cirúrgicas.
«Estava com muita dor e, por isso, fui internado no hospital na segunda-feira passada. Não conseguem encontrar a origem da infeção e, como os antibióticos não estão a fazer efeito, vou voltar a ser operado. Chega desta palhaçada, estou farto», pode ler-se.