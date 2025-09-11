A equipa da Israel-Premier Tech vai correr com o nome «IPT» nos Grandes Prémios do Quebeque e de Montreal, no Canadá.

Esta medida surge como forma de prevenir que os incidentes na Volta a Espanha se voltem a verificar nas próximas competições em que a equipa vai participar. A notícia surgiu pela boca de Joseph Limare, diretor-geral de ambas as clássicas, sendo que foi a própria equipa a pedir esta alteração, também nos equipamentos dos atletas.

«Pediram-nos para tirar em tudo que fosse possível a palavra Israel», explica Limare.

Recorde-se que a Volta a Espanha tem ficado marcada por inúmeros protestos pró-Palestina, que obrigaram à neutralização de duas etapas e à redução do contrarrelógio desta quinta-feira, que inicialmente tinha uma distância de 27,7 quilómetros, passando apenas para 12,2 quilómetros. Duas pessoas foram inclusive detidas durante a realização da prova.