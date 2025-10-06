Oded Kogut, ciclista israelita da Israel Premier-Tech, venceu a última etapa da Cro Race e deixou uma mensagem para todos os «críticos» da formação que alinha no World Tour.

Através das redes sociais, Kogut referiu-se a todos os que quiseram «expulsar» a equipa do ciclismo e dedicou-lhes «do fundo do coração» a vitória obtida neste domingo. Recorde-se que, já esta segunda-feira, a formação israelita anunciou que vai mudar de nome e consequentemente sofrer uma reformulação, com a saída de Sylvan Adams, bilionário israelo-canadiano, o dono da equipa.

«A todos os críticos ou àqueles que nos quiseram expulsar deste desporto, esta é para vocês, do fundo do meu coração», pode ler-se.

A Israel Premier-Tech tem sido alvo de diversas críticas e, inclusive, esteve no centro das atenções na Volta a Espanha, com diversos protestos de apoio à Palestina, que obrigaram à neutralização de etapas e até mesmo ao cancelamento dos derradeiros quilómetros da última etapa, devido à multidão que se concentrou em Madrid.

Veja aqui a publicação de Oded Kogut: