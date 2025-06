O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) venceu a quinta e última etapa da Volta à Eslovénia, este domingo, nos 124,1 km entre Litija e Novo Mesto.

Ivo vingou, assim, o irmão, Rui Oliveira, que tinha inicialmente sido declarado vencedor da segunda etapa da mesma volta, mas acabou relegado para sexto por um sprint irregular.

Esta decisão trouxe alguma polémica, com Rui a considerar a decisão injusta. Até Tadej Pogacar, melhor ciclista da atualidade, pronunciou-se sobre o tema, considerado uma vitória «clara e merecida».

Ivo Oliveira, de 28 anos, terminou com o tempo de 02:56.16 horas, superiorizando-se no sprint final de um grupo de 25 ciclistas, com o italiano Andrea Bagioli (Lidl-Trek) em segundo e o espanhol Fernando Barceló (Caja Rural) terceiro.

Eis que, três dias depois, foi a vez do irmão, Ivo Oliveira, conquistar o terceiro triunfo da temporada, isto depois de já ter arrebatado duas etapas no Giro d’Abruzzo, em Itália. Assim, o ciclista da UAE Emirates vingou o irmão, fechando a Volta à Eslovénia com um triunfo português.

Na classificação geral, o norueguês Anders Johannessen (Uno-X Mobility) venceu a prova, com 14 segundos de vantagem sobre o austríaco Felix Grossschartner (UAE Emirates) e 19 sobre o britânico Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek).

Ivo Oliveira fecha na 28.º posição e o irmão, Rui, termina em 62.º. O outro português em prova, António Morgado, também ele da UAE Emirates, assume o 41.º lugar da Volta à Eslovénia.