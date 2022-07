Os ciclistas Jack Bauer e Nils Eekhoff (Team BikeExchange-Jayco) protagonizaram uma dupla-queda inusitada na 18.ª etapa da Volta a França.

Quando tentava aproximar-se do pelotão, o neerlandês, numa passagem estreita, bateu numa mota de imprensa, enquanto o neozelandês, que seguia imediatamente atrás, ficou encurralado entre uma mota e um carro da UAE Team Emirates. Ora, como a mota não cedeu passagem ao ciclista, que ainda tentou travar, o choque com a traseira do carro foi inevitável.

Apesar da queda, Bauer e Eekhoff levantaram-se e continuaram a pedalar, com acompanhamento da equipa médica, ainda que tenham deixado bem visível a frustração pelo incidente.

Ora veja: