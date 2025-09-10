João Almeida perdeu dois segundos para Jonas Vingegaard na 17.ª etapa da Volta a Espanha e está agora a 50 do líder da classificação geral, algo que não preocupa o português da UAE Team Emirates.

Em declarações após a jornada, João Almeida referiu que o seu adversário não esteve «super», mas confessou também que todos estavam no mesmo barco, face ao vento forte que se fez sentir na última subida do dia. Os dois voltam a defrontar-se esta quinta-feira, no contrarrelógio de 27,2 quilómetros em Valladolid.

«Estou cansado, como toda a gente. Esta era uma das grandes oportunidades para ganhar tempo ao Vingegaard. O vento forte na segunda metade da subida fez com que ninguém quisesse forçar muito. Chegámos todos juntos e alguns tiveram um "sprint" melhor. Mantive sempre o meu ritmo e sabia que os apanhava mais à frente, esta subida faz lembrar o Mont Ventoux. Foi interessante», começou por referir.

«Alguma fraqueza do Vingegaard? Ele não me pareceu "super" bem, mas eu também não o estava. Acho que estávamos todos no mesmo barco. A três quilómetros da meta disse-lhe apenas que o vento estava muito forte. Nada de especial», acrescentou.