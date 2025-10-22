João Almeida integra a lista dos dez finalistas nomeados para Vélo d’or, divulgada esta quarta-feira pela Vélo Magazine, responsável pelo o galardão.

Almeida, que terminou a época no top cinco do ranking mundial da UCI, é o segundo português nomeado, depois de Rui Costa, 5.º classificado em 2013, no ano em que se sagrou campeão do mundo de ciclismo de estrada, em Florença.

João Almeida distinguiu-se esta época ao ter sido segundo classificado na Vuelta e o primeiro ciclista a conquistar, na mesma temporada, a Volta ao País Basco, a Volta à Romandia e a Volta à Suíça.

Tadej Pogacar, vencedor do ano passado, depois de já ter vencido em 2021, é novamente apontado como grande favorito a levar o prémio para casa. O ciclista esloveno venceu a Volta a França, as provas de fundo dos Mundiais e Europeus e três Monumentos, além de ter subido ao pódio noutras duas clássicas.

A votação será realizada por jornalistas especializados, e o vencedor será anunciado no dia 5 de dezembro, numa cerimónia a realizar-se em Paris.

VÉLO D'OR - finalistas

Joao Almeida (POR, UAE Emirates)

Isaac Del Toro (MEX, UAE Emirates)

Remco Evenepoel (BEL, Soudal-Quick Step)

Ben Healy (IRL, EF Education-EasyPost)

Tadej Pogacar (SLN, UAE Emirates)

Tim Merlier (BEL, Soudal-Quick Step)

Mads Pedersen (DAN, Lidl Trek)

Mathieu Van der Poel (HOL, Alpecin-Deceuninck)

Jonas Vingegaard (DAN, Visma-Lease a bike)

Simon Yates (GBR, Visma-Lease a bike)