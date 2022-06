João Almeida (UAE Team Emirates) conquistou neste domingo a prova de fundo para elite do Campeonato Nacional de Estrada, em Mogadouro.

O ciclista de A-dos-Francos terminou o percurso de 167,5 quilómetros após 4h08m42, beneficiando da ajuda dos colegas de equipa Ivo Oliveira e Rui Oliveira. O ataque final da UAE Team Emirates surgiu à entrada para os últimos 10 quilómetros e, quando faltavam apenas cinco, Almeida assumiu a dianteira para mais tarde cortar a meta isolado.

Tiago Antunes (Efapel Cycling) terminou no segundo lugar, enquanto Fábio Costa (Glassdrive-Q8-Anicolor) completou o pódio, ambos a 52 segundos de distância.

«Correu muito bem, no fundo foi uma vitória de equipa. Estivemos os três muito bem, estivemos sempre presentes nas fugas e tenho esta vitória graças ao Rui e ao Ivo que trabalharam muito. Era um percurso mais difícil, ao contrário do ano passado, e por isso foi possível fazer diferenças. Estou muito contente com esta vitória e vai ser muito bom representar as cores de Portugal lá fora. Agora, vou para a altitude, pois tenho de melhorar a minha forma física, tendo em vista a Volta a Espanha. Aí vou estar para disputar a geral. Muita coisa pode acontecer, mas vamos trabalhar para isso», disse João Almeida no final da prova, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.