João Almeida terminou na terceira posição na sexta etapa do Tirreno-Adriático, segundo ao segundo lugar na classificação geral da prova.

A etapa foi novamente conquistada por Primoz Roglic, o terceiro ciclista da história a fazer um 'hat-trick' na prova. João Almeida terminou atrás de Roglic e de Tao Geoghegan Hart (INEOS).

«Ele [Roglic] está super forte, o que não é uma surpresa. Estou satisfeito com a minha semana. Claro que queríamos vencer, mas podemos estar felizes com o pódio. Fizemos tudo o que podíamos», concedeu João Almeida, depois de cortar a meta em terceiro, com as mesmas 4:49.17 horas do vencedor, e de subir ao segundo lugar da geral, a 18 segundos do camisola azul.