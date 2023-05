João Almeida (EAU Emirates Team) subiu a vice-líder da Volta a Itália, ultrapassando na classificação geral o italiano Filippo Ganna (Ineos), que perdeu tempo na terceira etapa.

O ciclista português subiu ao segundo lugar, mas ficou um pouco mais longe do camisola rosa Remco Evenepoel (Soudal). O belga tem agora vantagem de 32 segundos, por força do belga ter bonificado num sprint intermédio.

Já Almeida chegou a atrasar-se ligeiramente devido a uma queda, a 14 kms da meta, porém, acabou por voltar ao pelotão após os colegas terem esperado por ele.

A terceira etapa do Giro, entre Vasto e Melfi, foi vencida ao sprint pelo australiano Michael Matthews (Jayco), que completou os 213 quilímetros em 5h01m41s. Almeida terminou em 41.º com o mesmo tempo do vencedor.

A quarta etapa, que se disputa na terça-feira, liga Venosa a Lago Laceno numa distância de 175 quilómetros que terá três prémios de montanha de segunda categoria.