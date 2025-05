João Almeida, ciclista português, venceu este domingo a Volta à Romandia.

O atleta da UAE Emirates concluiu o contrarrelógio individual, quinta e última etapa, no segundo lugar, e venceu pela segunda vez consecutiva na temporada uma corrida World Tour, depois do triunfo na Volta ao País Basco no início de abril.

Nos 17,1 quilómetros em Genebra, Almeida fez um tempo de 20.45 minutos, ficando apenas atrás do belga Remco Evenepoel (Soudal QuickStep), que venceu em 20.33.

