Que dia no Giro de Itália! Os últimos 14 quilómetros na subida do Monte Zoncolan fizeram misérias e mostraram quem está mais forte. E esse, não há dúvidas, é Egan Bernal. O colombiano da INEOS esteve sempre bem colocado no grupo dos favoritos, resistiu a um ataque de Simon Yates (Time Bikeexchange) e depois destroçou toda a concorrência. Bernal cortou a meta no quarto lugar, atrás de três homens que estavam no grupo de fugitivos do dia.



Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) conquistou a primeira vitória da carreira neste santuário do ciclismo, seguido por Jan Tratnik (Team Bahrain) e Alessandro Covi (UAE Emirates). Nelson Oliveira (Movistar) também estava nesse grupo de escapados, mas soçobrou no final e acabou a tirada, ainda assim, num excelente oitavo lugar.



Falta falar de João Almeida (Deceuninck). O português que fez quarto lugar em 2020 mostrou estar a subir de forma, aparentou sempre uma frescura superior à do colega Remco Evenepoel e acabou por ser prejudicado pelas ordens da equipa. Evenepoel começou a sofrer a cinco quilómetros da chegada, descolou dos melhores e Almeida acabou por ter de esperar e fazer-lhe companhia até ao fim.



João Almeida acabou a etapa no 18º lugar, dois segundos à frente de Evenepoel e de Rúben Guerreiro (EF-Education Nippo).



Na classificação geral, Bernal tem 1m33s de vantagem sobre Yates e 1m51s sobre Damiano Caruso (Team Bahrain). Remco Evenepoel é oitavo (a 3m52s). Há dois portugueses no top-15: João Almeida é 14º (a 8m32s) e Rúben Guerreiro é 15º (a 9m19s).