João Almeida caiu do segundo para o terceiro lugar da classificação geral do Giro, por troca com Primoz Roglic (Jumbo Visma).

Num dia com cinco contagens de montanha, João Almeida ficou para trás a 7 quilómetros da meta e voltou a ceder pouco depois quando Roglic aumentou o ritmo na penúltima subida do dia, a mais dura, e já não conseguiu voltar a colar.

O líder da UAE Team Emirates ainda recuperou alguns segundos na descida que anteceu a derradeira subida, com pouco mais de dois quilómetros, mas nunca conseguiu fechar o espaço, acabando por cruzar a meta no 9.º lugar a 21 segundos de Roglic e do camisola rosa Geraint Thomas (INEOS).

Assim, João Almeida perde terreno na luta pela vitória, mas está a menos de 40 segundos de Thomas e muito perto de Roglic, que à entrada para a 18.ª etapa estava a 11 segundos do português.

Filippo Zanna, da Team Jayco AlUla, foi o vencedor do dia, batendo ao sprint Thibaut Pinot (Groupama FDJ), o único a resistir na frente com ele após uma longa fuga que acabou por ter sucesso.

Esta sexta-feira cumpre-se a 19.ª etapa do Giro, provavelmente a mais dura, com chegada de categoria especial a 2.307 metros de altitude.