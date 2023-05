João Almeida fez neste domingo o nono lugar no contrarrelógio de 35 km da nona etapa, e caiu um lugar na classificação geral, que é agora liderada por Remco Evenepoel, vencedor da etapa.

O ciclista português da UAE Emirates terminou a etapa com 41m59, gastando mais 35 segundos do que Evenepoel e passa a ser quinto classificado do Giro, a 1m07 do novo camisola rosa.

O contrarrelógio foi feito com a estrada muito molhada e fez com que vários ciclistas não arriscassem nas zonas mais técnicas. Almeida foi um deles, tendo perdido cerca de 30 segundos para os principais concorrentes no primeiro setor.

O britânico Geraint Thomas perdeu a etapa por um segundo, mas o resultado permitiu-lhe ascender ao segundo lugar da geral, a 45 segundos de Evenepoel, menos dois do que o terceiro classificado, Primoz Roglic.

Tao Geoghegan Hart é o quarto classificado, a 50 segundos do líder, com João Almeida a fechar o top-5, quando o pelotão vai ter o primeiro dia de descanso nesta segunda-feira.

