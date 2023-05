Depois de uma campanha histórica na Volta a Itália, João Almeida regressou esta segunda-feira a Portugal, onde foi recebido pela família e fãs.

Ainda no Aeroporto de Lisboa, o ciclista da UAE Emirates falou aos jornalistas sobre as sensações que traz do Giro e também sobre o futuro.

«O segredo do sucesso no ciclismo é o trabalho. Treinar muito e estar focado no objetivo», começou por dizer, antes de explicar o que faltou para ter atingido uma posição mais alta: tempo.

«Tempo, temos de dar tempo ao tempo. Já tenho evoluído bastante nos últimos anos, notou-se neste Giro. Acho que é preciso dar tempo e o nível vai subindo», prosseguiu.

«Claro que vou tentar ganhar uma grande volta, nos próximos anos teremos uma resposta»

O atleta de 24 anos assumiu depois o desejo de vencer uma grande volta nos próximos anos: «Não sei, vou continuar a dar o meu melhor, focar-me em mim e nos meus objetivos. Acho que isso é o mais importante. Se ganhar ganhei, se não ganhar não ganhei. Claro que vou tentar, nos próximos anos teremos uma resposta.»

«Foi um grande Giro, destaco a vitória na etapa, foi muito importante. Vou focar-me na minha evolução, e se evoluir os resultados vão aparecer naturalmente. O meu foco é evoluir e ficar mais forte», continuou, ele que falou de uma Volta a Itália «especial».

«Acho que foi um Giro muito especial, tivemos condições meteorológicas muito duras, com muito frio e muita chuva. Também estive doente, mas metade do pelotão esteve doente, foi geral. Não mudava nada, fiz tudo o que conseguia.»

João Almeida assumiu ainda que a regularidade que apresenta aos 24 anos é uma vantagem face aos demais concorrentes: «Acho que a regularidade é uma das minhas vantagens em relação aos meus adversários, isso vem um bocado da genética e do trabalho árduo. Todos os detalhes contam, às vezes as pessoas não têm ideia do quão difícil é sermos profissionais a 100 por cento. É isso que me dá regularidade.»

«Para o ano gostava de fazer a Volta a França»

E para o futuro? Para já, João Almeida concentra-se na Volta a Espanha, onde espera «lutar com os da frente», e depois nos Mundiais de ciclismo e na Volta à Polónia. Isto este ano, mas o português tem um objetivo para 2024: a Volta a França.

«Para o ano gostava de fazer a Volta a França, é uma corrida diferente. Já foi falado com a equipa e acho que é o próximo passo. Se significa que não vou estar na Volta a Itália? Sim, exato. Fazer as duas e estar a um bom nível nas duas seria difícil, são muito juntas uma da outra. Acho que é melhor focar-me só numa», justificou