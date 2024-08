João Almeida considera «uma responsabilidade» e «um orgulho» o facto de a Volta a Espanha começar em Portugal, sendo apontado como um dos candidatos à vitória na geral individual.

«Sem dúvida que é um orgulho e uma responsabilidade [disputar uma Vuelta que começa em Portugal], mas no fundo é igual. Acho que não vai mudar nada. Tento fazer o meu melhor e pronto», assegurou à Lusa, recusando comparações com Joaquim Agostinho: «Acho que sucessores não existem. Vamos tendo corredores que conseguem disputar grandes voltas, corridas clássicas, etc.»

No entanto, o ciclista da A-dos-Francos (Caldas da Rainha), que foi terceiro no Giro2023 e quarto no Tour2024 e na Vuelta2022, é mesmo o segundo melhor português de sempre em grandes Voltas, superado apenas pelo lendário Agostinho.

Agora, aos seus resultados, que muito têm impulsionado a modalidade, juntou-se um ouro olímpico, conquistado por Rui Oliveira e Iúri Leitão no Madison em Paris2024, com este último a tornar-se mesmo no primeiro desportista luso a somar duas medalhas na mesma edição dos Jogos, uma vez que também foi prata no omnium: «Os Jogos Olímpicos vieram deixar aqui um foco que temos de aproveitar. Dei-lhes os parabéns. Disse que mereciam. No fundo, já era meio expectável. Sei a capacidade deles e as qualidades. E sem dúvida que ainda há bastante margem de progressão. Portanto, acho que o futuro é brilhante e há que continuar a trabalhar como eles têm feito para ter os resultados que merecem.»

Depois da extraordinária prestação do ciclismo português em Paris2024, onde Nelson Oliveira também alcançou um diploma no contrarrelógio ao ser sétimo, Almeida confessa que gostaria de «lá ter estado», mas «foi melhor, para conseguir recuperar melhor do Tour e estar na Vuelta».

A 79.ª edição da Vuelta arranca hoje, em Portugal, com um contrarrelógio de 12 quilómetros entre Lisboa e Oeiras.