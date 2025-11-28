Poucas semanas após o fim da temporada, João Almeida já tem debaixo de olho as corridas em que quer participar na próxima época, com destaque para o Tirreno-Adriático, ao invés do Paris-Nice, mas sobretudo a Volta a Itália, a primeira das três Grandes Voltas em 2026.

Em declarações ao podcast Sigma Sports Unplugged, com o antigo ciclista Matt Stephens, o português deixou em aberto a possibilidade de volta a fazer de gregário para Tadej Pogacar na Volta a França, assim como uma nova presença na Volta a Espanha, competição que terminou no segundo lugar este ano, apenas atrás de Jonas Vingegaard.

«Gostava de ganhar corridas diferentes das que ganhei esta época. Em vez do Paris-Nice, gostava de correr no Tirreno-Adriático, mas ainda não sei qual é o percurso e as etapas, por isso temos de esperar», começou por referir.

«Em termos de Grandes Voltas, ainda não sei bem qual é o plano da equipa. Gostava de participar no Giro, mas não sei se será já no próximo ano ou em 2027. Pode ser que faça o Tour com o Tadej, outra vez, que é ótimo. Talvez esteja na Volta a Espanha, quem sabe. É um gosto correr com ele», acrescentou.

Recorde-se que João Almeida renovou recentemente com a UAE Team Emirates até 2028, sendo que o ciclista português representa a equipa desde 2022.