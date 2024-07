O ciclista português João Almeida, que este domingo terminou o seu primeiro Tour num histórico 4.º lugar, mostrou orgulho no trabalho de equipa da UAE Team Emirates que culminou no título para o esloveno Tadej Pogacar, afirmando também que, a nível pessoal, a Volta a França correu melhor do que o que esperava.

«Senti-me bastante bem na terceira semana, o que é um bom indicador. O mais importante é que ganhámos o título com o Tadej, fizemos todos um trabalho excelente, um trabalho de equipa muito bom e podemos estar orgulhosos do que fizemos. Sinceramente foi melhor do que o que estava à espera, correu bastante bem, acho que fiz um bom Tour, fiquei muito satisfeito e venham as próximas corridas», afirmou Almeida, em declarações à RTP, na tarde deste domingo.

O ciclista de 25 anos admitiu que o pódio no Tour era «impossível» já há alguns dias e também assumiu que a histórica prestação no Tour, que só fica atrás dos dois 3.ºs lugares de Joaquim Agostinho (1978 e 1979) é «especial».

«É especial para mim, fico orgulhoso do trabalho que tenho feito e os resultados também são bastante bons e dá-me motivação para o futuro, para fazer ainda melhor», disse, apontando agora o foco a algum descanso e à preparação da Vuelta, que este ano começa em Portugal.

«Descansar um pouco e focar-me na Vuelta para chegar nas melhores condições», disse.