O português João Almeida vai liderar a UAE Emirates na Volta ao Algarve, que decorre entre 15 e 19 de fevereiro.

Na 49.ª edição da única corrida portuguesa do circuito UCI ProSeries, Almeida vai ter a seu lado os compatriotas Ivo Oliveira e Rui Oliveira, para além do suíço Marc Hirschi, do italiano Matteo Trentin e do neozelandês Finn Fisher Black.

«Obviamente que é muito importante para mim correr em Portugal. O apoio para mim e para toda a equipa é maravilhoso e espero que possamos dar um bom espetáculo», afirmou aos órgãos de comunicação da equipa dos Emirados Árabes Unidos.

O ciclista de 24 anos disse ainda que a sua condição física está cada vez melhor.

«Estou a melhorar a minha condição, depois de um pequeno problema no joelho, mas estou a regressar à minha forma. Já há alguns anos que estou afastado desta corrida e estou feliz por voltar com uma equipa muito forte», realçou.