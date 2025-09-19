João Almeida concluiu a Volta à Espanha na segunda posição atrás de Jonas Vingegaard e repetiu o melhor resultado português em grandes Voltas, alcançado por Joaquim Agostinho também na prova espanhola em 1974.

«É especial estar ao lado de Joaquim Agostinho. Sinto que ainda estou um pouco atrás dele, mas tenho muitos anos de carreira pela frente. Espero chegar ao mesmo nível, mas se não conseguir também ficarei satisfeito. O importante é dar sempre o máximo e que apareçam outros ainda melhores», comentou o ciclista português, em declarações à agência Lusa.

Segundo o ciclista de A-dos-Francos, ainda será preciso concluir um objetivo de modo a igualar o estatuto de Agostinho. «Com um terceiro lugar no Tour, acho que já ficaria lado a lado com ele.»

Recorde-se que Joaquim Agostinho terminou a Volta à França na terceira posição em duas edições: 1978 e 1979.

Quanto ao momento em que sentiu que a vitória na Volta à Espanha já não era possível, o ciclista natural de A-dos-Francos admitiu que só perdeu a crença «no último quilómetro da etapa 20».

«Aí percebi que era impossível recuperar 50 segundos ao Vingegaard.»

Até ao final da penúltima etapa, Almeida sempre esteve à espera de um eventual deslize de Vingegaard e lembrou que competiu limitado na última semana da competição.

«A diferença de tempo não era enorme. Era possível, mas não me sentia a 100 por cento. Na última semana estive engripado e limitado. Sabia que não estava no meu melhor, mas ainda tentei.»

O ciclista luso de 27 anos comentou ainda a polémica em relação às críticas que foram apontadas aos seus colegas de equipa. «No geral, estiveram sempre comigo. Sem eles não teria conseguido o segundo lugar», sublinhou.

Sobre a saída anunciada de Juan Ayuso durante a prova, admitiu que preferia que fosse comunicada apenas no final, mas garantiu que não afetou a relação entre ambos. «Já sabíamos antes. Tivemos algumas fricções, mas resolvemos sempre no momento. Ele foi profissional do início ao fim e trabalhou muito bem por nós», elogiou.

Questionado sobre os seus melhores e piores momentos da Vuelta, João Almeida não hesitou: «O melhor foi a vitória no Angliru, talvez uma das mais bonitas da minha carreira. O pior foram alguns dias em que não me senti bem, mas isso faz parte.»

Nesta temporada, João Almeida venceu a Volta à Suíça, a Volta à Romandia e a Volta ao País Basco, além da segunda posição alcançada na Vuelta.